Oklahoma City Thunder, Boston Celtics'i 105-92 mağlup ederek üst üste 15'inci maçını kazandı ve takım rekorunu kırdı.



Oklahoma yıldızı Shai Gilgeous-Alexander 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, ayrıca 11 ribaund ve 6 asist kaydetti. Lu Dort ise maçı 14 sayıyla tamamladı.



Celtics'te Jayson Tatum 26 sayıyla takımda en skorer oyuncu oldu. Jaylen Brown ise kendisini önceki iki maçta kenarda tutan omuz sakatlığından döndüğü karşılaşmada 21 sayı kaydetti.



OKC'nin önceki 14 maçlık rekoru, organizasyonun halen Seattle SuperSonics ismini taşıdığı 1995-96 sezonunda kırılmıştı. Oklahoma ekibinin rekoru ise, 2012-13 sezonunda elde edilen 12 galibiyetlik seriydi.



NBA Kupası finalinde Milwaukee Bucks'a karşı alınan yenilgi normal sezon toplamlarına dahil edilmediği için, Oklahoma'nın serisi bozulmamış oldu.



Thunder ekibi devre arasında 10 sayı geride girmiş olsa da, lig lideri savunmaları Celtics'i son iki çeyrekte 27 sayıyla sınırladı. SportsCenter'a göre bu miktar, Boston'ın 2012'den bu yana en düşük skorlu ikinci yarısıydı.



Thunder sezonda 30-5 derecesine yükselirken, Celtics ise 26-10'a düştü ve Salı günü Denver Nuggets ile oynayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Hornets 105-115 Cavaliers

Pelicans 110-98 Wizards

Jazz 105-92 Magic

Lakers 115-119 Rockets

Kings 129-99 Warriors



