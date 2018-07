Oğuzhan Koç Takdir-i İlahi şarkı sözleri! Oğuzhan Koç Takdir-i İlahi klibi izle

Oğuzhan Koç'un yeni şarkısı çıktı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu ve yeni şarkısının çıktığını resmen duyurdu. Haberimizden şarkıyı dinleyebilirsiniz. Peki Oğuzhan Koç kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte detaylar...Dinleme onu bunuDur her şey oluruna varsın ahEğdi şu boynunuKalbim oyununa geldi vahİste bu can senin olsunHiç yalan yok her şey sahiBırak tecelli bulsunArtık takdir-i ilahiDüşmem, düşmem ben yine peşindenYok düşmem geçse de içimdenBir görsen kalbimi içerdenAh atıyor hem de ne atıyor13 Mayıs 1985 senesinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayata gözlerini açmıştır.Babası Bahattin, annesi ise Kıymettir.Büyük Erzincan depremini yaşayıp görmüş bir isim olan Oyuncu deprem sonrasında ailesi ile beraberca Bursa'ya göç etmişlerdir.Bursa'ya geldikten sonra bir süre uyum dönemini geçirmiş ardındanda Müzik eğitimi veren bir Merkez'in sınavına girdi ve başarılı oldu.Boyu 1.70'dir.Oğuzhan Koç Sekiz yaşındayken Bursa'da Devlet Konservatuar'ı öğretmenlerinden müzik dersi almaya başlamış ve yaklaşık bu dersler 8 sene boyunca sürmüştür.İlköğretimi okuduktan sonra Gazi Anadolu lisesinde liseyi okudu.Lise'de bulunduğu yıllarda kendine bir müzik grubu kurdu ve bir takım okul içi organizasyonlarda bulundu.Ortaokul ile Lise senelerinde oyunculukta onun ilgi alanlarından biri oldu.1 sene İzmir'e gitti ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin İktisadi İdari Bilimler fakültesine girdi.Ardından okumayı bırakıp 2005 tarihinde İstanbul'a gitti.İstanbul'da müzikle ilgilenmeye devam etti ve yine grup kurarak farklı alanlarda grubunla beraber seslendirmeler yaptı.2007 senesinde katılmış olduğu Bkm Mutfak ile beraber yıllardır oyunculuk yapmıştır.2009 tarihinde Yılmaz Erdoğan yhönetmenliğindeki Neşeli Hayat adındaki filmde rol almıştır.Çok Güzel Hareketler Bunlar'da oyunculuğunla müziğe olan ilgisini birleştirip kendinden söz ettiren bir kişi oldu.Söz yazarlığıda yapan Oğuzhan Koç Ferhat Göçer'e hem sözleri hemde müziği kendisine ait olmakta olan Gül ki Sevgilim adındaki parçayı teslim etmiştir.2009 tarihindeki Giden Günlerim Oldu parçasıda ünlü ismin sözlerini yapmış olduğu bir parçadır.Oğuzhan Koç kimdir 13 Mayıs 1985 senesinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayata gözlerini açmıştır.Babası Bahattin, annesi ise Kıymettir.Büyük Erzincan depremini yaşayıp görmüş bir isim olan Oyuncu deprem sonrasında ailesi ile beraberca Bursa'ya göç etmişlerdir.Bursa'ya geldikten sonra bir süre uyum dönemini geçirmiş ardındanda Müzik eğitimi veren bir Merkez'in sınavına girdi ve başarılı oldu.Boyu 1.70'dir.Oğuzhan Koç Sekiz yaşındayken Bursa'da Devlet Konservatuar'ı öğretmenlerinden müzik dersi almaya başlamış ve yaklaşık bu dersler 8 sene boyunca sürmüştür.İlköğretimi okuduktan sonra Gazi Anadolu lisesinde liseyi okudu.Lise'de bulunduğu yıllarda kendine bir müzik grubu kurdu ve bir takım okul içi organizasyonlarda bulundu.Ortaokul ile Lise senelerinde oyunculukta onun ilgi alanlarından biri oldu.1 sene İzmir'e gitti ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin İktisadi İdari Bilimler fakültesine girdi.Ardından okumayı bırakıp 2005 tarihinde İstanbul'a gitti.İstanbul'da müzikle ilgilenmeye devam etti ve yine grup kurarak farklı alanlarda grubunla beraber seslendirmeler yaptı.2007 senesinde katılmış olduğu Bkm Mutfak ile beraber yıllardır oyunculuk yapmıştır.2009 tarihinde Yılmaz Erdoğan yhönetmenliğindeki Neşeli Hayat adındaki filmde rol almıştır.Çok Güzel Hareketler Bunlar'da oyunculuğunla müziğe olan ilgisini birleştirip kendinden söz ettiren bir kişi oldu.Söz yazarlığıda yapan Oğuzhan Koç Ferhat Göçer'e hem sözleri hemde müziği kendisine ait olmakta olan Gül ki Sevgilim adındaki parçayı teslim etmiştir.2009 tarihindeki Giden Günlerim Oldu parçasıda ünlü ismin sözlerini yapmış olduğu bir parçadır.2013 senesinde Ben Hala Rüyada adında bir albüm çıkarmıştır.Star tv ekranlarında 2013 tarihinde başlamış olan 3+1 adındaki Gece Showu programında görev yapmıştır.Programın adı daha sonra 3Adam olarak değiştirilmiştir.