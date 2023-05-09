Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları 2023: ÖTV'siz telefon fiyatları! ÖTV indirimi telefona ne zaman gelecek?

ÖTV indirimi telefona ne zaman gelecek? Öğrencilere ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar olacak? Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman, vergisiz telefon şartları nelerdir, üniversite öğrencilerine bilgisayar telefon vergi indirimi nasıl yapılacak? AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Üniversiteli öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak" dedi. Üniversiteli öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağının duyurulmasının ardından "Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek, üniversite öğrencilerine vergi indirimi şartları nelerdir, vergisiz cep telefonu nasıl alınır?" sorularına yanıt aranıyor. İşte öğrencilere vergisiz telefon şartları ve diğer merak edilenler…Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında " Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" ifadesini kullandı.Erdoğan'ın açıkladığı vergi indirimi seçim beyannamesinde yer alıyor ve 2023 seçimlerini AK Parti'nin kazanması halinde uygulanması bekleniyor. Şu an için cep telefonu ve bilgisayar satışlarında öğrencilere vergi indirimi bulunmuyor.Üniversiteli gençlerimize «Gençlik Kartı» uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, Sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.iPhone 14 Pro 128 GBTelefonun fiyatı 41 bin 999 TLVergisiz fiyatı 21 bin 383 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TLÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TLKDV (yüzde 18) 6 bin 408 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TLÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TLTelefonun fiyatı 45 bin 999 TLVergisiz fiyatı 23 bin 414 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TLÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TLKDV (yüzde 18) 7 bin 17 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TLÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TLTelefonun fiyatı 32 bin 999 TLVergisiz fiyatı 16 bin 803 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TLÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TLKDV (yüzde 18) 5 bin 036 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TLÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TLTelefonun fiyatı 27 bin 999 TLVergisiz fiyatı 14 bin 255 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TLÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TLKDV (yüzde 18) 4 bin 272 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TLÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TLTelefonun fiyatı 24 bin 999 TLVergisiz fiyatı 12 bin 722 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TLÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TLKDV (yüzde 18) 3 bin 813 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TLÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TLTelefonun fiyatı 24 bin 999 TLVergisiz fiyatı 12 bin 722 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TLÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TLKDV (yüzde 18) 3 bin 813 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TLÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TLTelefonun fiyatı 16 bin 999 TLVergisiz fiyatı 8 bin 660 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 866 TLÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TLKDV (yüzde 18) 2 bin 595 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TLÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TLTelefonun fiyatı 36 bin 999 TLVergisiz fiyatı 18 bin 834 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TLÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TLKDV (yüzde 18) 5 bin 645 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TLÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL