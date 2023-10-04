Öğrencilere 10 gb internet başvurusu ne zaman verilecek 2023 | Üniversite öğrencilerine ücretsiz aylık 10 GB internet ne zaman verilecek, nası alınır?

Üniversite öğrencilerine bedava internet için son dakika açıklama geldi. Seçim döneminde açıklanan 10 GB bedava internet için bekleyiş sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından detayları duyurdu. "9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota da tanımlanacağını belirtti. Diğer yandan öğrenciler Genç Kart ile müze, sinema tiyatro gibi etkinliklerden de ücretsiz ya da indirimli yararlanabilecek. Peki, Öğrencilere ücretsiz internet (10 GB) ne zaman verilecek? Üniversite öğrencilerine 10 GB bedava internet nasıl alınır?Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.Ücretsiz internetten yararlanmak için, öğrenciler aşağıdaki adımları takip edebilirler:e-Devlet'e giriş yapın."Gençlere 10 GB Ücretsiz İnternet" hizmetini seçin.T.C. kimlik numarası ve şifrenizi girin.Öğrenci belgesini yükleyin.Başvuruyu onaylayın.Başvuru onaylandıktan sonra, öğrenciler ücretsiz internet kotalarını kullanmaya başlayabilirler.A Haber'de gündeme ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu:"3 operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız.Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. B Bu ay 10 gb internet başlar. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Gençler hangi operatörü kullanıyorlarsa o operatörü kullanabilecekler" dedi.