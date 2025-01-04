Nwakaeme'den Awujoola önerisi

Anthony Nwakaeme'nin, vatandaşı Sodiq Awujoola'yı Trabzonspor'a önerdiği öne sürüldü.

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Nwakaeme'den Awujoola önerisi
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04 Ocak 2025 11:08
Anthony Nwakaeme'nin vatandaşı Sodiq Awujoola'yı Trabzonspor'a önerdiği iddia edildi.

Nijeryalı futbolcu, Awujoola'nın potansiyelini överek, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, kulüpteki başarılı döneminde yakaladığı başarıların benzerini Trabzonspor'da da yakalayabileceğini söyledi.

Mısır'daki Cleopatra FC'den Pyramid FC'ye kiralanan Awujoola, Transfermarkt'a göre 1,2 milyon Euro değerinde. Sol kanat oyuncusu bu sezon 7 lig maçında 3 gol atıp 1 asist yaptı.

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