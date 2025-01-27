Nurkic: "Budenholzer'la ilişkimiz yok fakat bence takas edilmem"

Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkic, koç Mike Budenholzer ile "hiçbir ilişkisi" olmamasına rağmen Suns'tan takas beklemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Nurkic: 'Budenholzer'la ilişkimiz yok fakat bence takas edilmem'
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27 Ocak 2025 12:05
Phoenix Suns pivotu Jusuf Nurkic, koç Mike Budenholzer ile "hiçbir ilişkisi" olmamasına rağmen Suns'tan takas beklemediğini söyledi.

Nukic, kadroda olmamasına rağmen Suns tarafından takas edilmeyi beklemediğini ve Phoenix'in ikinci apronun üzerinde olması durumunun takas edilmesini engelleyebileceğini belirtti:

"Yeni toplu iş sözleşmesi ve kurallarla, ikinci apron sınırının üzerindeyken takas edilmek kolay değil. Bunun kontrolü bile bende değil. Ama bu işler böyledir. Hayat adil değil."

Buna ve Budenholzer ile bir ilişki eksikliğine rağmen Nurkic, bunun takım için herhangi bir sorun yaratmayacağını belirtti:

"Bir ilişkimiz yok. Yani, sorun değil. Ben profesyonel olup elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her şeye rağmen hazır kalarak takıma kaos ortamı getirmekten kaçınıyorum. Zaten yeteri kadar yaşıyorlar."

Nurkić bu sezon 25 maçta ortalama 9.2 ribaund, 8.6 sayı ve 1.9 asist üretti.

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