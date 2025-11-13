Haber Tarihi: 13 Kasım 2025 16:06 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 16:06

Nijerya - Gabon maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Nijerya - Gabon maçı canlı izle şifresiz

Nijerya - Gabon maçını ücretsiz S Sport Plus izle | S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Nijerya - Gabon maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Nijerya - Gabon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Nijerya - Gabon maçı canlı yayın izleme detayları

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Nijerya ve Gabon karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Nijerya - Gabon maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Nijerya - Gabon maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Nijerya, Gabon ile karşı karşıya gelecek. Nijerya - Gabon maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Nijerya - Gabon maçı 13 Ekim Pazartesi günü saat 22:45'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


