Nigel Hayes-Davis: "Seriyi süpürdük"

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, Paris maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nigel Hayes-Davis: 'Seriyi süpürdük'
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30 Nisan 2025 00:12
Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, Paris maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Nigel Hayes-Davis, "Çok mutluyum, harika bir takıma karşı seriyi süpürdük. Aslında çok sallantılı bir maçtı, ikinci yarıda çok zorlandık. TJ başımıza büyük dertler açtı. İnanılmaz oynadı, onu savunmak çok zor. Bizim açımızdan ise oynayan herkes katkı verdi. Dyshawn önemli katkı yaptı, onun katkısı çok kritikti." dedi.

Final-Four ile ilgili konuşan Davis, "Şimdi biraz dinleneceğiz, Abu Dhabi için hazır olup işi bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.

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