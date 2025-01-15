Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 118-102 yendi.



NBA'de 7 maç yapıldı. 76ers'a konuk olan Batı Konferansı lideri Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayı, 9 asist ve Jalen Williams'ın 24 sayı, 6 asistlik katkısıyla art arda 3, sezonun ise 33. galibiyetini aldı.



Peş peşe 3 olmak üzere 23. yenilgisini yaşayan Philadelphia 76ers'ta Justin Edwards 25 ve Jeff Dowtin Jr 18 sayı attı. Adem Bona ise yaklaşık 17 dakika süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 3 ribauntla tamamladı.



- Nuggets'ta Murray'den 45 sayı



Batı Konferansı 4'üncüsü Denver Nuggets, deplasmanda Dallas Mavericks'i 118-99 mağlup ederek arka arkaya 4, bu sezon ise 24. galibiyetine ulaştı.



Nuggets'ta Jamal Murray 45 sayı, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu. Nikola Jokic ise 10 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.



Mavericks'te Daniel Gafford'ın 13, Kyrie Irving ve Naji Marshall'ın 11'er sayısı, sezonun 18. mağlubiyetini engelleyemedi.



- Sonuçlar



Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 102-118



Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 117-127



Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 122-117



Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 130-115



Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 113-119



Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 99-118



Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 114-132



