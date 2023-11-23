NATEN bedelsiz ne zaman? NATEN ne zaman bölünecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yapılan değerlendirmeler neticesinde üç halka açık şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurularını onayladı.SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre onay verilen bedelsizlere ilişkin detaylar şu şekilde:Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN)bedelsiz tarihi henüz açıklanmadı. Açıkladığı zaman haberimizde yer alacak.Nautrel Enerji, 33.000.000 TL'lik sermayesini, 101.328.027 TL'si iç kaynaklardan, 30.671.972 TL'si ise kar payından olmak üzere 132.000.000 TL artırarak 165.000.000 TL'ye çıkaracak.