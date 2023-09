Nagihan Karadere kimdir? Nagihan Karadere Survivor 2024 kadrosunda yer aldı

Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin Survivor All Star 2024'te yarışacağını açıkladı.Ilıcalı paylaşımında "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım :)" ifadelerini kullandı.İlk yarışmacının Nihat Altınkaya olacağı açıklanmıştı.Ilıcalı "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979'da Karabük'te dünyaya geldi. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te aldı. Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynadı. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmıştır. 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi olmuştur. Ardından dizi hayatına kaldığı yerden devam etmiştir.Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış, Fenerbahçe Boks Kulübünde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul'da yaşamaktadır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.İstiklal Caddesi'nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi "Gökçe Doruk Erten" sayesinde Funda Arar'ın ''Özledim'' şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yaptı. Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dâhil üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır. Sanatçı "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi almıştır. Kağan Erturan'ın ilk uzun metraj filmi olan En Mutlu Olduğum Yer filminde Ezgi Asaroğlu ile başrolü paylaşmıştır.Nagihan Karadere 27 Aralık 1984 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde doğmuştur. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yeraldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.7 Şubat 2016 tarihinde Tv8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu. 2018'de 2. oldu. 2022'de 6.oldu.Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşandı ve Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.İsmail Balaban, 1987'de Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde dünyaya geldi. Dört kardeş olan Balaban'ın ikizi ve iki ablası var. Maddi imkanlar nedeniyle ortaokuldan sonra liseye gitmedi. Bağ bahçe işlerinde çalıştı. Güreş kariyeri ardından açıköğretimde liseyi bitirdi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde beden eğitimi okudu. Sonra Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2020 yılında ağır sıklette Dünya Şalvar Güreşi şampiyonu oldu. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında şampiyon oldu.2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştı. Sporcu, 2021 yılında TV8'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler'in 9 sezonuna yarışmacı olarak katıldı. Yarışma sonunda Yiğit Poyraz ile finale kalıp halk oylamasıyla 1. olduİsmail Balaban verdiği bir röportajda güreşle tanışma hikayesini şu sözlerle dile getirmişti: "18 yaşlarındaydım. Köyümüzde güreşle ilgilenen birkaç kişi vardı. Kardeşimle bana "Sizin fiziğiniz iyi, güreşçi olun" dediler. Köyde daha önce güreşmiş eski bir pehlivan vardı, ilk ustamız Bekir Meriç "Ben sizi çalıştırırım" dedi. Heveslenip hemen lisans çıkardık. Bir anda kendimizi güreşin içinde bulduk."Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. Çocukluğunun geçtiği Bodrum'dan eğitimi için ayrılan yarışmacı, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.8 yaşından bu yana basketbola ilgi duyan ve aktif olarak oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe, Düzce Üniversitesi'nde eğitimini sürdürüyor.Küçük yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilenen Ayşe Yüksel, hayatının her alanında spora yer verdi. Ortaokul 7. sınıfta haltere başlayan Yüksel, Türkiye 3.'sü olmuştur.Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçmiştir. Yüksel, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamıştır.Ayşe Yüksel Survivor 2021'de yarışmıştı.Survivor 2021'in gönüllüler takımında mücadele eden yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu'nun kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak ediliyor. Birçok vatandaş Aleyna Kalaycıoğlu'nun özel hayatına dair detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...Survivor 2021 Gönüllüler Takımı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, kendisi hakkında şu bilgileri verdi;1998 Bursa doğumluyum. Yalova'da büyüdüm. Annemle babam ben 10 yaşındayken ayrıldı. Annem ve kardeşimle İstanbul'a taşındık. Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum. Survivor'a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogeday, 1992 doğumlu, Adanalı olan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor'a katıldı ve şampiyon oldu. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü mezunudur. Fenerbahçe'de kürek sporu dalında yer aldı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı.Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda yarışmayı 8. Sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de rol aldıMill Sporcu Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerine devam ediyor.Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladı. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.Nefise Karatay intagram hesabı 'nefiseekaratay' üzerinden paylaşımlar yapıyor.Survivor 2023 ünlüler takımına yedeklerden giren ilk isim olan Nefise Karatay, yarışmanın şampiyonu olmuştuSurvivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada olacak. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63'tür.Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir.2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele vermiştir. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu vardır.Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, önce anaokulu öğretmenliği, ardından spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. İkizi Sema Aydemir gibi oldukça hırslı bir yarışmacı olan Seda Ocak, performansıyla göz doldurdu.Seda Ocak, Survivor 2019'da yarı final heyecanı yaşamıştı.Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelmiştir. Babası Ufuk Aydın Ordu Mesudiyeli, Annesi Nilgün Aydın Bulgaristan göçmenidir. Tek Kardeşi olan Ufukcan ise Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü'nde basketbolcudur. Merve Aydın öğrenimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlamıştır.Atletizme 14 yaşında Ortaokuldayken Süreyya Ayhan'dan etkilenerek adım attı. Daha sonra Atletizme Lisanslı olarak Enka Spor Kulübünde devam etti. Spora başladıktan 3 ay sonra 2004 yılında Türkiye şampiyonasında yarıştı, 800 metreyi 2:09 saniyede koşarak Türkiye şampiyonu oldu. Böylece barajı geçerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmış oldu. Bu aşamanın ardından birçok başarı elde eden Merve Aydın, Galatasaray kulübünün atletizm sporcusu oldu. Ancak yaşadığı bazı prosedürel sorunlar yüzünden anlaşması feshedildi. Bu süreçte İzinsiz yurt dışına çıktığı öne sürülerek federasyon tarafından 15 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Bu yaşadığı sorunlar yüzünden spor hayatına mecburi olarak ara verdi.2014 yılında Star TV'de yayınlanan Survivor yarışmasına katıldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmayı 3. Olarak tamamladı.2015 yılında Tv8'de Survivor All Star'da yarıştı ve finale kaldı. Böylece 10 yılın En Başarılı Kadın Survivor'ı oldu. 3 Temmuz 2018 tarihinde yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. Oldu.21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.2019 yılında Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor 2020'ye seçildi. Yasin Obuz, Survivor 2022'ye de katılmıştı.Survivor Özgür 1975 yılında Yalova'da doğmuştur. 47 yaşındaki yarışmacı küçük yaşlardan itibaren basketbola olan ilgisiyle biliniyor.Uzun yıllar amatör ligde basketbol oynayan yarışmacı sporun her dalına ilgi duyuyor. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimi alan Özgür, eğitiminin ardından 2000'li yıllara kadar hem sporculuk hem de antrenörlük yapmıştır.Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Özgür, yaptığı antrenman videolarını Instagram'da paylaşmaktadır. 10 bin takipçisi bulunan Özgür Tetik, kendisi gibi antrenör olan Tuğba Tetik ile evlidir.Özgür Tetik aynı zamanda maraton koşusudur. Yarışmanın 2023 ayağında mücadele vermiştir.