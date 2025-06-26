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Muharrem ayı orucu hangi tarihte, kaç gün tutulur? 2025 Muharrem ayının 1. ve 10. günü ne zaman, neden oruç tutulur?
Haber Tarihi: 26 Haziran 2025 12:13 -
Güncelleme Tarihi:
26 Haziran 2025 12:13
Muharrem ayı orucu hangi tarihte, kaç gün tutulur? 2025 Muharrem ayının 1. ve 10. günü ne zaman, neden oruç tutulur?
Mübarek Muharrem ayı heyecanı başladı. Dualarla ve ibadetlerle geçecek olan Hicri takvimin ilk ayı Muharrem'in ilk 10 günü oruç tutulması önerilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Muharrem ayında oruç tutmanın çok faziletli olduğunu buyurmuştur. Öte yandan Muharrem'in 10. günü idrak edilen aşure gününde oruç tutmanın da önceki yılların günahlarına kefaret olacağı ifade edilir. Peki, Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Muharrem ayında neden oruç tutulur?
Ellerin semaya açıldığı, namazların kılındığı, zikirlerin ve tesbihlerin çekildiği Muharrem ayı bu sene 26 Haziran'da ilk günü ile eda edilmeye başlandı. Ramazanın ardından en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğu Resûlullah (s.a.s.) tarafından buyurulmuştur. Hangi günler oruç tutulmalı, Muharrem ayında neler yapılmalı?>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BAŞLAR, KAÇ GÜN SÜRER?
Mübarek Muharrem ayında oruç tutulması Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından buyurulmuştur. Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağı ifade edilir.
Hanefî ve Malikî mezheplerinde Muharremin dokuzuncu günü ile birlikte onuncu günü ya da onuncu günü ile on birinci günü oruç tutulması sünnet kabul edilir.
Şâfiîler ise bu ayın dokuz ve onuncu günlerinde oruç tutmayı müstehap sayar.
Muharrem ayı 26 Haziran'da başladı, 10 Muharrem ise 5 Temmuz'a denk geliyor. Mübarek ay, 26 Ağustos'ta Safer ayının başlaması ile son bulacak.
MUHARREM AYINDA NEDEN ORUÇ TUTULUR?
Allah'ın Ayı olarak ifade edilen Muharrem'in özellikle 10. günü, Kerbela'da Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin'in, ailesinin ve yakınlarının şehit edilmesi nedeniyle bu olayı hatırlamak adına ve yas tutmak için oruç tutulur.
MUHARREM AYINDA YAPILACAKLAR
Muharrem ayına özel bir ibadet şekli yoktur. Ancak bu ay içerisinde nafile namazlar kılınması, oruç tutmak, zikir ve tesbih çekmek, bol bol dualar ve istiğfar etmek önerilir.
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