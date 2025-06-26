Muharrem ayı orucu hangi tarihte, kaç gün tutulur? 2025 Muharrem ayının 1. ve 10. günü ne zaman, neden oruç tutulur?

Ellerin semaya açıldığı, namazların kılındığı, zikirlerin ve tesbihlerin çekildiği Muharrem ayı bu sene 26 Haziran'da ilk günü ile eda edilmeye başlandı. Ramazanın ardından en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğu Resûlullah (s.a.s.) tarafından buyurulmuştur. Hangi günler oruç tutulmalı, Muharrem ayında neler yapılmalı?



Mübarek Muharrem ayında oruç tutulması Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından buyurulmuştur. Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağı ifade edilir.

Hanefî ve Malikî mezheplerinde Muharremin dokuzuncu günü ile birlikte onuncu günü ya da onuncu günü ile on birinci günü oruç tutulması sünnet kabul edilir.

Şâfiîler ise bu ayın dokuz ve onuncu günlerinde oruç tutmayı müstehap sayar.

Muharrem ayı 26 Haziran'da başladı, 10 Muharrem ise 5 Temmuz'a denk geliyor. Mübarek ay, 26 Ağustos'ta Safer ayının başlaması ile son bulacak.

Allah'ın Ayı olarak ifade edilen Muharrem'in özellikle 10. günü, Kerbela'da Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin'in, ailesinin ve yakınlarının şehit edilmesi nedeniyle bu olayı hatırlamak adına ve yas tutmak için oruç tutulur.



Muharrem ayına özel bir ibadet şekli yoktur. Ancak bu ay içerisinde nafile namazlar kılınması, oruç tutmak, zikir ve tesbih çekmek, bol bol dualar ve istiğfar etmek önerilir.