Mourinho olmasa gidecekti!

Fenerbahçe, Lyon maçını kazanamadı ama Yusuf Akçiçek'i kazandı.
18 yaşında 1.93 metre boyundaki stoper, sert ve güçlü fizik yapısıyla dikkat çekti. Geriden topu oyuna iyi soktu.
Hızı ve çabukluğuyla öne çıktı, öz güveniyle göz doldurdu. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da övgüsünü kazandı.
JOSE OLMASA GİDECEKTİ
Yusuf Akçiçek'i devre arasında birçok takım transfer etmek istedi. Ancak Mourinho, takımda kalmasında ısrar etti.
Portekizli teknik adam, antrenmanlarda genç stoperle yakından ilgileniyor. Eksik yönlerini ve beklentilerini anlatıyor ve kendisini geliştirmesi için yapması gerekenleri söylüyor.
20 MİLYON EURO GELEBİLİR
Genç stoper de Mourinho'nun direktiflerini harfiyen yerine getiriyor. Yönetim, 18 yaşındaki stoperin sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
Altyapıdan yetişen Arda Güler 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olmuştu. Arda Güler'den sonra Yusuf Akçiçek de Fenerbahçe'nin altyapısından A takıma kazandırılacak yeni isim olacak.
18 yaşında 1.93 metre boyundaki stoper, sert ve güçlü fizik yapısıyla dikkat çekti. Geriden topu oyuna iyi soktu.
Hızı ve çabukluğuyla öne çıktı, öz güveniyle göz doldurdu. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da övgüsünü kazandı.
JOSE OLMASA GİDECEKTİ
Yusuf Akçiçek'i devre arasında birçok takım transfer etmek istedi. Ancak Mourinho, takımda kalmasında ısrar etti.
Portekizli teknik adam, antrenmanlarda genç stoperle yakından ilgileniyor. Eksik yönlerini ve beklentilerini anlatıyor ve kendisini geliştirmesi için yapması gerekenleri söylüyor.
20 MİLYON EURO GELEBİLİR
Genç stoper de Mourinho'nun direktiflerini harfiyen yerine getiriyor. Yönetim, 18 yaşındaki stoperin sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
Altyapıdan yetişen Arda Güler 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olmuştu. Arda Güler'den sonra Yusuf Akçiçek de Fenerbahçe'nin altyapısından A takıma kazandırılacak yeni isim olacak.