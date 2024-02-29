Haber Tarihi: 29 Şubat 2024 15:31 - Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 15:31

Motorine indirim var mı? 29 Şubat (bu gece) benzine, motorine, mazota indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 29 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Motorine indirim var mı? 29 Şubat (bu gece) benzine, motorine, mazota indirim var mı?
Abone Ol
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Can Keleş: '90 dakikayı temiz atlattık' Fatih Karagümrük Can Keleş: "90 dakikayı temiz atlattık"
Mert Hakan Yandaş'dan olay paylaşım Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'dan olay paylaşım
Galatasaray'a evinde şok! Kupaya 2 golle veda ettiler! Galatasaray Galatasaray'a evinde şok! Kupaya 2 golle veda ettiler!
PFDK kararları açıklandı! Galatasaray PFDK kararları açıklandı!
Okan Buruk'tan Icardi için sakatlık açıklaması! Galatasaray Okan Buruk'tan Icardi için sakatlık açıklaması!
Bayer Leverkusen'den Xabi-Liverpool iddialarına cevap! Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen'den Xabi-Liverpool iddialarına cevap!
Barcelona'da kesenin ağzı kapalı kalacak! Barcelona Barcelona'da kesenin ağzı kapalı kalacak!
Saran Holding'ten yayın ihalesi açıklaması Trendyol Süper Lig Saran Holding'ten yayın ihalesi açıklaması
Bayern Münih'in gözü Liverpool'un yıldızında Bayern Münih Bayern Münih'in gözü Liverpool'un yıldızında
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Fatih Karagümrük: 11'ler
2
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
3
TFF'den yayıncı kuruluş ihalesi için yeni karar!
4
Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş için TFF'ye gidiyor
5
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş isyan etti: "Herkes kendine gelsin"
6
Altay Bayındır için Süper Lig'de dev rekabet!
7
Aziz Yıldırım: "Herhangi yeni bir açıklamam yoktur"

SON HABERLER

yukarı ok