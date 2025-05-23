Golden State Warriors, genç oyuncusu Moses Moody'nin sağ baş parmağından ameliyat olduğunu duyurdu.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncunun şut elindeki "Ulnar Kollateral Bağ" (UCL) yırtığı nedeniyle Los Angeles'ta operasyon geçirdiği belirtildi.



22 yaşındaki guard'ın 2025–26 sezonu hazırlık kampına kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.



Arkansas Üniversitesi çıkışlı Moody, bu sezon Warriors formasıyla 74 maça çıktı ve 34'ünde ilk beşte başladı. 22.3 dakika ortalamayla sahada kalan oyuncu, kariyerinin en yüksek sayısı olan 9.8 sayı ortalamasını yakalarken 2.6 ribaunt ve 1.3 asist katkısı da sağladı.



Playoff'larda ise 12 maçta görev aldı; 7.1 sayı, 2.2 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları yakaladı. Serinin iki maçında ilk beşte başladı. Warriors, Houston Rockets'ı yedi maçlık seride geçerek ikinci tura yükselmiş, ardından Timberwolves'a elenmişti.



Moody'nin sakatlığı playoff'lar sırasında yaşanmadı ve Minnesota serisini tamamlamasını engellemedi. Genç oyuncu, yaz aylarını rehabilitasyon süreciyle geçirecek olsa da önümüzdeki sezon kadroda yer alması bekleniyor. Warriors'ın yaz döneminde yeni kadro hamleleri yapması ise olası.



