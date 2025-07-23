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Milli sporculardan EYOF 2025'te 4 madalya

Milli sporcularımız, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 1 altın, 1 gümüş ve 2 de bronz madalya kazandı.

calendar 23 Temmuz 2025 22:20
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli sporculardan EYOF 2025'te 4 madalya
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Milli sporcular, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) 1 altın, 1 gümüş ve 2 de bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda milli sporculardan Altuğ Gesge, tekvando erkekler 48 kiloda altın madalya ile kürsünün zirvesine çıktı.

Zeynep Duru Kokoç tekvando kızlar 49 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Damla Nur Yılmaz, tekvando kızlar 44 kiloda bronz madalya kazandı. Organizasyonda milli sporculardan Elif Rana Yemişen de badminton tek kızlarda bronz madalya sevinci yaşadı.

Türkiye, devam eden oyunlarda 3'ü altın 7. madalyasını elde etti.

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