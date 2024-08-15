Haber Tarihi: 15 Ağustos 2024 11:45 - Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 11:45

Midas Kripto nedir, nasıl alınır? 200 TL değerinde Bitcoin

Lansmana özel olarak Midas Kripto üzerinden ilk kripto alımını yapan kullanıcılar, 200 TL değerinde Bitcoin kazanma fırsatını yakalayacak. Peki, Midas Kripto nedir, nasıl alınır?

Midas Kripto nedir, nasıl alınır? 200 TL değerinde Bitcoin
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2.5 milyonu aşkın kullanıcısıyla ülkemizin en çok kullanılan borsa odaklı yatırım uygulaması konumunda yer alan ve son olarak nisan ayında 45 milyon dolar yatırım alan Midas, kullanıcılarının kripto paralara yatırım yapmasını sağlayacak olan Midas Kripto isimli yeni uygulamasını yayınladı.

Halihazırda ABD borsaları, Borsa İstanbul ve TEFAS fonlarına yatırım yapabilen Midas kullanıcıları, yeni uygulama üzerinden popüler kripto varlıkların alım satımlarını da düşük komisyonlarla gerçekleştirebilecek. Bitcoin'in yanı sıra Ethereum, Doge, Shiba, USDT, Ripple gibi popüler altcoin ve token'lar da ilk günden uygulama üzerinden erişilebilir olacak. Lansmana özel olarak uygulamadan ilk kripto alımını yapan kullanıcılar, 200 TL değerinde Bitcoin kazanma fırsatını yakalayacak.

Yeni uygulama hakkında görüşlerini paylaşan Midas CEO'su Egem Eraslan, "Midas'ta önceliğimiz her zaman kullanıcılarımıza en düşük komisyonlarla en iyi yatırım deneyimini sunmak oldu. Şimdi yepyeni bir yolculuğa çıkarak kullanıcılarımıza hisse ve fon yatırımlarının yanı sıra Midas kolaylığı ve güveni ile kripto yatırımı yapma imkanı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bir yandan Midas Kripto'da en pürüzsüz kullanıcı deneyimini sağlamaya diğer yandan da kullanıcılarımızın tüm yatırım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza yoğunlaşacağız. Bunu yaparken de en büyük hedefimiz kullanıcılarımızın deneyimini iyileştirmek olacak." dedi.
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