MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? | MHR GYO halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

MHR GYO A.Ş. MHRGY, halka arzı SPK tarafından onaylandı. Halka arzın taslak izahname bilgilerini sizler için derledik. MHR GYO HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
MHR GYO halka arzı için onaylı izahnamenin en geç bu hafta sonu yayınlanması ve halka arz için 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde talep toplanması bekleniyor. Resmi tarihler açıklandığında içerik güncellenecektir.
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.SPK Onay Tarihi:
5 Ekim 2023 Talep Toplama Tarihleri:
Netleşmedi Sermaye Artırımı:
207.000.000 Toplam Pay Adedi:
207.000.000 Hisse Fiyatı:
4,30 TL Halka Arz İskontosu:
%*** Halka Açıklık Oranı:
%25,03
Halka Arz Büyüklüğü:
890.100.000 TL Dağıtım: Tamamen
Eşit Dağıtım Hisse Kodu:
MHRGY
Netleşmedi İşlem Tarihi
: *** FON KULLANIM YERİ
Halka arz gelirinin tamamı; şirketin gayrimenkul porföyünün genişletilmesi amacıyla iktisap edilecek yeni gayrimenkullerin finansmanında veya kat karşılığı, hasılat payı karşılığı inşaat projelerinin geliştirilmesi ile kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanılacaktır. ÖNEMLİ DETAYLAR
Şirket, 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaktır.
Ortaklar, 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaktır.
30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır. MHR GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
1,4 milyon katılım: 147-148 lot
1,8 milyon katılım: 115 lot
2 milyon katılım: 103-104 lot
2,4 milyon katılım: 86-87 lot
3 milyon katılım: 69 lot
3,4 milyon katılım: 60-61 lot MHR GYO NE İŞ YAPAR?
Maher Yatırım Holding iştiraki olan Quick Sigorta A.Ş. ve Corpus Sigorta A.Ş.'nin 30.03.2021 tarihinde AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'yi devralarak ünvanını MHR Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olarak değiştirmiştir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru sonrası "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanı ile 12.01.2023 tarihinde gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Bu değişiklik sonrası sigorta şirketleri iştiraki olan ilk GYO olmuştur. Maher Yatırım Holding çatısı altında olan MHR GYO A.Ş. faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde, temel değerlerinden ödün vermeden, yerel yaklaşım ve global standartlarda, çağdaş bir hizmet anlayışını benimsemektedir. BANKA VE ARACI KURUMLAR
Tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilir.