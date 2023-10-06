MHR Gayrimenkul halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? | MHR GYO halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

MHR GYO A.Ş. MHRGY, halka arzı SPK tarafından onaylandı. Halka arzın taslak izahname bilgilerini sizler için derledik.MHR GYO halka arzı için onaylı izahnamenin en geç bu hafta sonu yayınlanması ve halka arz için 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde talep toplanması bekleniyor. Resmi tarihler açıklandığında içerik güncellenecektir.5 Ekim 2023Netleşmedi207.000.000207.000.0004,30 TL%***%25,03890.100.000 TLEşit DağıtımMHRGYNetleşmedi: ***Halka arz gelirinin tamamı; şirketin gayrimenkul porföyünün genişletilmesi amacıyla iktisap edilecek yeni gayrimenkullerin finansmanında veya kat karşılığı, hasılat payı karşılığı inşaat projelerinin geliştirilmesi ile kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında kullanılacaktır.Şirket, 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaktır.Ortaklar, 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaktır.30 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.1,4 milyon katılım: 147-148 lot1,8 milyon katılım: 115 lot2 milyon katılım: 103-104 lot2,4 milyon katılım: 86-87 lot3 milyon katılım: 69 lot3,4 milyon katılım: 60-61 lotMaher Yatırım Holding iştiraki olan Quick Sigorta A.Ş. ve Corpus Sigorta A.Ş.'nin 30.03.2021 tarihinde AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'yi devralarak ünvanını MHR Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olarak değiştirmiştir.Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru sonrası "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanı ile 12.01.2023 tarihinde gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Bu değişiklik sonrası sigorta şirketleri iştiraki olan ilk GYO olmuştur. Maher Yatırım Holding çatısı altında olan MHR GYO A.Ş. faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde, temel değerlerinden ödün vermeden, yerel yaklaşım ve global standartlarda, çağdaş bir hizmet anlayışını benimsemektedir.Tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilir.