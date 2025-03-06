Merkez Bankası Faiz Kararı Son Dakika! 2025 Mart TCMB Faiz Kararı Açıklandı mı?

TCMB faiz kararı 2025 Mart belli oldu! Merkez Bankası faiz oranını açıkladı, piyasalar hareketlendi. İşte ekonomistlerin faiz yorumu!



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2025 Mart ayı faiz kararı açıklandı. Piyasalarda büyük bir merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı toplantısı sonucunda, TCMB politika faizinde değişikliğe gitti. İşte TCMB faiz kararı 2025 Mart ayı detayları!



TCMB 2025 Mart Ayı Faiz Kararı Açıklandı



Merkez Bankası, 6 Mart 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı karar doğrultusunda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e düşürdü. Bu karar, ekonomistler ve piyasa analistleri tarafından yakından takip ediliyordu. TCMB faiz indirimi ile birlikte piyasaların vereceği tepki merak konusu oldu.



Faiz Kararı Sonrası Dolar, Euro ve Borsa İstanbul'da Hareketlilik!

TCMB faiz indirimi 2025 sonrası döviz ve hisse senedi piyasalarında dalgalan

malar yaşandı. Dolar/TL kuru karar sonrası anlık olarak yukarı yönlü hareket ederken, Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi pozitif yönde tepki verdi.



Ekonomistlerden 2025 TCMB Faiz Kararı Yorumu



Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararı Mart 2025 için farklı yorumlarda bulundu. Bazı uzmanlar, enflasyon oranlarındaki düşüş trendi nedeniyle faiz indiriminin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, bazı analistler küresel ekonomik gelişmelerin de bu kararda etkili olduğunu vurguladı.



2025 TCMB Faiz Kararı Sonrası Beklentiler



Faiz indirimi sonrası kredi faiz oranlarında düşüş beklentisi

Piyasada TL likiditesinin artması ve tüketici harcamalarının hızlanması

Döviz kuru üzerindeki olası etkiler ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi

Bir Sonraki Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman?

TCMB'nin 2025 yılı faiz kararı takvimi doğrultusunda bir sonraki PPK toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Piyasalar ve yatırımcılar, TCMB'nin Nisan 2025 faiz kararı için şimdiden tahminlerini oluşturmaya başladı.

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