Haber Tarihi: 24 Nisan 2024 15:16 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 15:16

Mehmet Ali Yılmaz kimdir? Mehmet Ali Yılmaz neden öldü?

Eski spordan sorumlu devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Peki, Mehmet Ali Yılmaz kimdir? Mehmet Ali Yılmaz neden öldü?

Mehmet Ali Yılmaz kimdir? Mehmet Ali Yılmaz neden öldü?
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Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz (78), evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Yılmaz, Beşiktaş'taki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetti.

İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 tarihinde, Trabzon'un Of ilçesi Gülderen Köyü'nde doğdu.

İstanbul'a taşındıkları için ortaokulu Kadıköy Kemal Atatürk Ortaokulu'nda, liseyi de Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. İnşaat mühendisi olarak iş hayatına atıldı.

1973 yılında 'TEK-ART' adlı inşaat şirketini kurarak inşaat sektörüne girdi. 1978-1988 yılları arasında 10 defa vergi rekortmeni oldu.

1979 yılında Türkiye İthalat İhracat Bankasının (Titibank–İmpexbank) sahibi oldu. Basın sektörüne girerek 1983-1989 yılları arasında Güneş gazetesini yönetti.

1991-1995 yılları arasında DYP'den Trabzon milletvekili oldu. 49. ve 50. Dönem hükümetlerinde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı.

Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı olan Mehmet Ali Yılmaz, 1982-2001 yılları arasında, çeşitli dönemlerde Trabzonspor Kulübü Başkanlığı yaptı.


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