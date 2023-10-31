Matthew Perry neden öldü? Matthew Perry sevgilileri ve Friends oyuncuları

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle tanınan Matthew Perry hayatını kaybetti. Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı. Peki, Matthew Perry kimdir, neden öldü?Perry'nin Los Angeles, Pacific Palisades'teki evinde boğularak öldüğü, aralarında aktörün bir temsilcisi ve emniyet güçlerinin de bulunduğu kaynaklar tarafından NBC News'e bildirildi. Resmi bir ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan, burada oynadığı Chandler rolüyle dünya çapında bir yıldıza dönüşen Matthew Perry henüz 54 yaşındaydı. Yıldız oyuncunun evindeki jakuzide boğularak öldüğü bildiriliyor.Kolluk kuvvetleri kaynakları aktörün Los Angeles'taki evinde ilk müdahale ekiplerinin kalp durması nedeniyle olay yerine çağrılmasının ardından ölü bulunduğunu söyledi. Kaynaklar Matthew Perry'nin evdeki jakuzide bulunduğunu ancak olay yerinde herhangi bir uyuşturucuya rastlanmadığını ve cinayete dair bir belirti olmadığını söyledi.Angeles'ta doğdu. Friends dizisindeki Chandler Bing karakteriyle tanınan, Emmy Ödülü adayı, Kanadalı-Amerikalı oyuncudur.Matthew Perry Williamstown, Massachusetts'da dünyaya geldi. Annesi Kanadalı gazeteci Suzanne Marie, babası Amerikalı ünlü oyuncu John Bennett Perry'dir. Ebeveynleri Perry'nin ilk doğum gününden kısa bir süre önce boşanmıştır. Boşanmanın ardından Perry 14 yıl boyunca, velayetini alan annesinin yanında Ottawa'da, yaşamıştır. Rockcliffe Park Public School ve Ashbury College okullarına gitmiştir. 15 yaşından sonra babası ile yaşamak için ABD'ye geri gelmiştir. Yıllar boyu oyunculuğa ilgisi artan Perry, aynı zamanda küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak tenisle ilgilenmektedir.Perry, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" adlı anı kitabında "Friends" senaryosunu ilk kez okuduğu anı anlatıyor.Jennifer Aniston (Rachel Green)Courteney Cox (Monica Geller)Lisa Kudrow (Phoebe Buffay)Matt LeBlanc (Joey Tribbiani)Matthew Perry (Chandler Bing)David Schwimmer (Dr. Ross Geller)James Michael Tyler (Gunther)Elliott Gould (Jack Geller)June Gable (Estelle Leonard)Tom Selleck (Dr. Richard Burke)Aisha Tyler (Charlie Wheeler)Jane Sibbett (Carol)Helen Baxendale (Emily Waltham)Jessica Hecht (Susan)Christina Pickles (Judy Geller)Maggie Wheeler (Janice)Paul Rudd (Mike Hannigan)