Masa Tenisi Milli Takımı, madalya hedefiyle hazırlanıyor

Düzenli olarak kampa alınan ve antrenmanlara devam eden milli sporcular, olimpiyat oyunlarına katılmak için gerekli olan puanı toplayabilmek adına da yıl içinde farklı ülkelerde düzenlenecek organizasyonlara katılacak.



Ay-yıldızlı sporcular, bu amaçla son olarak 12-21 Şubat'ta 50 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen Kapadokya Uluslararası Genç ve Büyükler Masa Tenisi Müsabakaları'nda bireysel ve takım kategorilerinde mücadele etti.



"Hedeflere ulaşmak için çalışıyoruz"



Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Kemal Balım, AA muhabirine, masa tenisinin zor bir spor olduğunu, ara vermeden sürekli antrenman ve maç yapılarak kondisyonun korunması gerektiğini söyledi.



Masa tenisine ilginin son yıllarda artmaya başladığını dile getiren Balım, "Geçen yıl olimpiyat oyunlarına ilk defa bir Türk kızımızı gönderdik. Sene boyunca farklı ülkelerde müsabakalara katılıyoruz. Sporcular tur atladıkça puan kazanıyor. Bu puanlarla olimpiyat kotası alınıyor. Sporcularımız, 2028'deki olimpiyatlara katılmak için bu müsabakalarda puan topluyor. Amacımız olimpiyatta da derece elde etmek. Bütün sporcularımızın ve bizim ana hedefimiz, olimpik başarılar kazanmaktır." diye konuştu.



Balım, bu hedeflerine ulaşmak için çok çalıştıklarını belirterek, "Her hafta dünyanın farklı noktasında müsabakalar oluyor. Lokasyon açısından genelde Avrupa ülkelerini tercih ediyoruz. Olimpiyat oyunlarına uzun zaman var gibi gözüküyor ama sporcuların puan toplaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Milli sporcularda olimpiyat heyecanı



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Sibel Altınkaya da olimpiyat oyunlarına ikinci kez milli formayla çıkabilmek için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.



Olimpiyat sürecinin zor olduğuna dikkati çeken Sibel, "Türkiye'de bu müsabakaların düzenlenmesi bizim açımızdan güzel. Rakiplerimizi tanıyarak yurt dışındaki karşılaşmalarda iyi bir performans elde ediyoruz. Hedefim 2028'deki olimpiyatlara katılmak. Ondan önce İslam, Akdeniz ve Avrupa oyunlarında da başarı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Milli sporcu Abdullah Talha Yiğenler ise milli takımda yer almanın gururunu, olimpiyatlarda derece elde ederek taçlandırmak istediğini söyledi.



