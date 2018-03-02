Mariano: ''Galatasaray'daki hedefim...''

''GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM''

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'ın sezon başında'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mariano, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.Mariano, Sevilla'nın kendisini satmak istediği için ayrılma kararı aldığını söylerken, Türkiye'de şampiyonluk yaşamak istediğini dile getirdi.Başarılı sağ bek eski takımı Sevilla hakkında konuşurkendedi.Galatasaray'da da maksimum seviyeye çıkmak istediğini söyleyen Mariano,ifadelerini kullandı.İspanya ve Türkiye'de oynanan futbolu da kıyaslayan Brezilyalı oyuncudedi.