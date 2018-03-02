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Mariano: ''Galatasaray'daki hedefim...''

Galatasaray forması giyen Mariano, İspanyol basınına Türkiye'deki hedefini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mariano: ''Galatasaray'daki hedefim...''
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02 Mart 2018 16:08
Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mariano, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Mariano, Sevilla'nın kendisini satmak istediği için ayrılma kararı aldığını söylerken, Türkiye'de şampiyonluk yaşamak istediğini dile getirdi.

Başarılı sağ bek eski takımı Sevilla hakkında konuşurken ''Sevilla beni satmak istemişti. İyi bir teklif gelince, taraftar da anlaştı ve transfer oldum. Hala televizyonda denk geldiğimde Sevilla'yı izlerken mutlu oluyorum. Bir final daha oynayıp oynamayacaklarını merak ediyorum. Umarım bunu başarırlar'' dedi.

''GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM''

Galatasaray'da da maksimum seviyeye çıkmak istediğini söyleyen Mariano, ''Dediğim gibi, Sevilla'da mutluydum ancak artık Galatasaray'dayım. Avrupa'nın önemli kulüplerinden birindeyim. Bordeaux ve Sevilla'da olduğu gibi yine çok çalışıp Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum'' ifadelerini kullandı.

İspanya ve Türkiye'de oynanan futbolu da kıyaslayan Brezilyalı oyuncu ''Türk futbolunda çok fazla itiraz oluyor ve oyun çok hızlı. Oyun hızı, topla oynama süreleri çok farklı. Burada kontrataklar çok önemli'' dedi.



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