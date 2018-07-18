Marc Gasol, bir göçmenin hayatını kurtardı!

Marc Gasol, Akdeniz'de neredeyse boğulan bir göçmenin hayatını kurtardı.
Gasol, kurtarma görevi için İspanyol bir sivil toplum örgütü olan Proactiva Open Arms'a katıldı.
Twitter hesabında ise, olayı şu şekilde paylaştı:
"Hayal kırıklığı, öfke ve çaresizlik. Bu kadar savunmasız insanın denizde ölüme terk edilmeleri inanılmaz bir şey. Şu anda takım arkadaşlarım dediğim bu insanlara derin bir hayranlık besliyorum."
Gasol, yaptığının "iyi bir örnek" oluşturacağına inanıyor:
"İyi örnek olmalıyız, dünyada neler olup bittiğini göstermeliyiz." diyen Gasol, sözlerine şöyle devam etti:
"İlk elden şahit olmak ve insanları kurtarmak istiyorum. Alabileceğim risk bir NBA oyuncusu olduğum için başka ve daha az önemli olan bir seviyeye düşüyor. Burada bulunan gönüllülerden daha iyi bir örnek yok. Harika bir takımları var ve yaptıkları her şeyin genel olarak iyilik için olduğunu görüyorsunuz."
Gasol, bir Libya devriye gemisi ve bir tüccar arasında bir yardım çağrısı duyduklarını açıkladı. Bir geminin imha edilmesinin ardından üç kişinin geride bırakıldığını öğrendiler:
"Bir hayatı kurtarmaya yardım etmenin hissiyatı bu. Eğer ekibimiz olmasaydı, bunun gerçekleştiğini kimse öğrenemezdi. 150 kişinin kurtarıldığı söylenmişti ve gerçek şu ki hala denizde yaşayan insanları terk etmişlerdi. O insanların fiziksel olarak olduklarını biliyorum. Daha erken gelmiş olsaydık, belki daha fazla insanı kurtarırdık. 15 ya da 20 dakika sonra gelseydik, Josephine de muhtemelen ölmüş olurdu."