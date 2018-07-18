Marc Gasol, bir göçmenin hayatını kurtardı!

Frustration, anger, and helplessness. It's unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE



— Marc Gasol (@MarcGasol) July 17, 2018

Marc Gasol, Akdeniz'de neredeyse boğulan bir göçmenin hayatını kurtardı.Gasol, kurtarma görevi için İspanyol bir sivil toplum örgütü olan Proactiva Open Arms'a katıldı.Twitter hesabında ise, olayı şu şekilde paylaştı:"Hayal kırıklığı, öfke ve çaresizlik. Bu kadar savunmasız insanın denizde ölüme terk edilmeleri inanılmaz bir şey. Şu anda takım arkadaşlarım dediğim bu insanlara derin bir hayranlık besliyorum."Gasol, yaptığının "iyi bir örnek" oluşturacağına inanıyor:diyen Gasol, sözlerine şöyle devam etti:Gasol, bir Libya devriye gemisi ve bir tüccar arasında bir yardım çağrısı duyduklarını açıkladı. Bir geminin imha edilmesinin ardından üç kişinin geride bırakıldığını öğrendiler: