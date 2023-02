Malatya Yeşilyurt deprem! Son dakika Malatya Yeşilyurt deprem ölen var mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Son dakika Malatya Yeşilyurt deprem! Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevre illerde hissedildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem sonrası ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve saha çalışmalarının devam ettiğini söyledi.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yerin 7 km derinliğinde deprem oldu.Kandilli açıklamasında ise depremin büyüklüğü 5.5 olarak, derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedilirken, kentte bazı hasarlı binaların yıkıldığı bildirildi.Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 11 ili etkilendiği bölgede artçılar sürerken, bir deprem haberi daha geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre, saat 12.04'te meydana gelen deprem, 6.96 kilometre derinlikte gerçekleşti. Paniğe neden olan deprem, çevre illerde de hissedildi.İl merkezinde hasarlı bir binanın yıkıldığı, Yeşilyurt ilçesinde de ağır hasarlı bazı binaların yıkıldığı belirtilirken, şu ana kadar can kaybı bilgisi gelmediği bildirildi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar TV'de şunları söyledi:"Şu ana kadar can kaybı yok ancak bazı binaların yıkıldığı haberi geliyor. Ben de bölgeye intikal halindeyim. Çok şiddetli hissettik. Merkeze yakın olmasının etkisiydi. Ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarmıştık. Her taraftan bilgi alamadık ama birkaç binanın yıkıldığı bilgisi geldi. Teyit etmeye çalışıyoruz."AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.AFAD'dan daha sonra yapılan yeni bir açıklamada da "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır" bilgisi verildi.AFAD açıklamasında, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir" denildi.Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.51'de yerin 8,5 km derinliğinde 5 büyüklüğü deprem meydana geldi.Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,9 derinliği ise 5.4 km olarak duyuruldu.Deprem çevre illerden de hissedildi.