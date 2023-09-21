Maccabi Tel Aviv - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Maccabi Tel Aviv - Breidablik maçı canlı şifresiz Exxen Spor izle

Maccabi Tel Aviv - Breidablik karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Maccabi Tel Aviv ile Breidablik karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maccabi Tel Aviv - Breidablik maçı Exxen Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
MACCABİ TEL AVİV - BREİDABLİK MAÇI CANLI İZLE MACCABİ TEL AVİV - BREİDABLİK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv - Breidablik maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde günün maçları şöyle:
19.45 Legia Varşova - Aston Villa
19.45 Zrinjski - AZ Alkmaar
19.45 Genk - Fiorentina
19.45 Ferencvaros - Cukaricki
19.45 Eintracht Frankfurt - Aberdeen
19.45 HJK - PAOK
19.45 Ludogorets - Spartak Trnava
19.45 Fenerbahçe - Nordsjaelland
22.00 Slovan Bratislava - Kİ Klaksvik
22.00 Maccabi Tel Aviv - Breidablik
22.00 Zorya Luhansk - Gent
22.00 Viktoria Plzen - Ballkani
22.00 Dinamo Zagreb - Astana
22.00 Club Brugge - Beşiktaş
22.00 Lugano - Bodo/Glimt
Haber ile daha fazlasına ulaşın: