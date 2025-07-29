Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi Luka Doncic, Men's Health dergisine verdiği röportajda kondisyonunu geliştirme konusunda "dev bir adım" attığını söyledi.2024-25 sezonunun ortasında Dallas Mavericks'ten Lakers'a takas edilen Doncic, bu yazı Hırvatistan'da antrenör ve fizyoterapist eşliğinde geçirdi.diyen 26 yaşındaki yıldız, son iki ayı glutensiz ve düşük şekerli bir diyetle geçirdiğini belirtti.Sezon içinde baldır sakatlığı ve bazı küçük problemler nedeniyle sadece 50 maça çıkabilen Doncic, kariyerinde ilk kez 60 maçın altında kaldı. Bu performans düşüşü, Dallas yönetiminin onu takas etme kararında etkili oldu.Lakers koçu JJ Redick de sezon sonu yaptığı açıklamada, takımın şampiyonluk seviyesinde kondisyon kazanması gerektiğini söylemişti.Michael Jordan ve Kobe Bryant'tan ilham aldığını belirten Doncic,diyerek bu yazın kendisi için farklı geçtiğini ve gelişimini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.NBA'e geldiğinde 18 yaşında olduğunu hatırlatan Doncicsözleriyle geçmişine dönüp baktı.Ayrıca,ifadelerini de kullandı.Doncic, 2026-27 sezonu için 48.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip. 2 Ağustos'tan itibaren Lakers ile kısa süreli bir sözleşme uzatması imzalayabilir. Dallas'tan takaslandığı için süper maksimum kontrat alamayacak olsa da, 10 yıl hizmet süresine ulaştığında daha yüksek maaş tavanı için uygun hâle gelecek.