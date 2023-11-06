Haber Tarihi: 06 Kasım 2023 13:58 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 13:58

Loki 2. sezon ne zaman, olacak mı? Loki 2. sezon fragmanı

Tom Hiddleston'ın ama özellikle de yalan ve fesatlık tanrısı Loki'nin hayranları sevinebilir: Disney +, izleyicisini bulan bu dizi için şimdiden bir 2. sezon planladı. Peki, Loki 2. sezon ne zaman, olacak mı? İşte Loki 2. sezon fragmanı

Loki 2. sezon ne zaman, olacak mı? Loki 2. sezon fragmanı
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Loki yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, Disney Plus üzerinden yayımlanan popüler süper kahraman dizisini beğenen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan diziye dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız. 

Loki 2. sezon ne zaman, olacak mı?
Marvel Studios, önümüzdeki dönem için dizilerini kapsayan planlarını ve hayranların merakla beklediği iki dizinin yayın tarihini açıkladı.
"Loki" dizisinin toplamda altı bölümden oluşacak olan 2. sezonu 6 Ekim'de prömiyer yapacak ve her hafta gelen bölümlerle Kasım ortasına kadar devam edecek. "Hawkeye" dizisinin spin-off projesi olan "Echo" dizisi ise 29 Kasım'da yayınlanacak ancak Disney+ bu dizi için yayın stratejisini değiştiriyor.

"Echo" alışılmışın dışında haftalık bölümler halinde değil daha çok Netflix'in yayın stratejisini benimseyen bir yaklaşımla tüm sezon aynı anda yayınlanacak. Dizi, Disney+'ta bu şekilde yayınlanan ilk Marvel dizisi olacak.

Alaqua Cox'un hayat verdiği sağır bir Amerikan yerlisi olan Maya Lopez'i merkezine alan dizideki olayların doğrudan "Daredevil: Born Again"e bağlanacağı daha önce açıklanmıştı. Hem Charlie Cox hem de Vincent D'Onofrio konuk oyuncu olarak "Echo"da da görünecekler.

Diğer yandan "Daredevil: Born Again"in yaklaşık bir yıl sürecek çekim takvimi, Amerikan Yazarlar Birliği'nin grevi nedeniyle duraklatıldı. Dizinin çekimlerinde yaşanacak uzun süreli sarkmalar yayın tarihinin de ertelenmesine neden olabilir.

Loki Yeni Bölüm Tarihleri

En iyi Disney Plus dizileri arasında yer alan Loki'nin ilk bölümü 6 Ekim 2023 tarihinde yayımlandı. İkinci bölüm 13 Ekim 2023 tarihinde, üçüncü bölüm ise 20 Ekim 2023 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Loki dizisinin 2. sezon yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Loki 2. sezon 1. bölüm tarihi: 6 Ekim 2023


Loki 2. sezon 2. bölüm tarihi: 13 Ekim 2023

Loki 2. sezon 3. bölüm tarihi: 20 Ekim 2023

Loki 2. sezon 4. bölüm tarihi: 27 Ekim 2023

Loki 2. sezon 5. bölüm tarihi: 3 Kasım 2023

Loki 2. sezon 6. bölüm tarihi: 10 Kasım 2023

Loki Oyuncuları

Tom Hiddleston

Owen Wilson

Gugu Mbatha-Raw

Sophia Di Martino

Tara Strong

Eugene Cordero

Ke Huy Quan

Wunmi Mosaku

Lauren Revard

Neil Ellice

Sarafina King

 

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