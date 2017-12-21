Liverpool'un yıldızlarından çocuklara güzel sürpriz

Liverpool'un yıldızları Coutinho, Firmino ve Oxlade-Chamberlain, Noel öncesinde bir okula giderek öğrencilere sürpriz yaptılar. Yılbaşı için dileklerini anlatan öğrencileri, bir anda karşılarında favori oyuncularını görünce büyük şaşkınlık yaşadı ve reaksiyonları görülmeye değerdi.

Öte yandan Oxlade-Chamberlain ile bir öğrenci arasında geçen diyalog da, yapılan bu güzel hareketin içinde eğlenceli bir anın yaşanmasına neden oldu.

En sevdiği oyuncuları sayan çocuklara Oxlade-Chamberlain: "Salah, Mane, Firmino, Coutinho'yu duydum, ama Oxlade-Chamberlain'i duyamadım"

Öğrenci: "Hayır, çünkü önce senin oynadığını görmeliyiz"

Chamberlain: "Evet, doğru"



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