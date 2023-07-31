LGS tercih sonuçları 2023: LGS 1. nakil sonuçları, başvurusu nasıl yapılır? LGS 2. tercihler ne zaman başlıyor?

LGS'ye katılan öğrenciler 1. nakil sonuçlarının açıklanması için nefeslerini tuttu. MEB tarafından açıklanacak olan LGS tercih sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, önümüzdeki 4 yıl boyunca eğitim görecekleri okulu öğrenmek için saatleri sayarken arama motorlarında araştırması hız kazanan 'MEB 1. nakil sonuçları 2023, LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı e-okul ve LGS 2. tercihler, nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorgulamalarını haberimizde derledik.Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerine uyguladığı Liselere Geçiş Sınavı'nda ilk tercihler 24-28 Temmuz tarihleri arasında alındı. 1,5 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda tercihlerin açıklanmasının ardından 1. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 31 Temmuz 2023 Pazartesi olarak duyuruldu. Peki LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının MEB'in resmi internet sitesi olan e-Okul üzerinden, 31 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında adayların erişimine açılması bekleniyor. Eğitim hayatının önemli dönüm noktalarından olan lise öğrenimi için nefesler tutulmuşken sınava yeni giren öğrenciler için 2. tercih seçeneği de bulunuyor.Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden ya da e-okul sisteminden öğrenilebilecek.İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.