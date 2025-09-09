KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025 || Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, nereden bakılır? GSB yurt sonuçları tarih detayı!

KYK yurt başvurularını 6 Eylül'e kadar yapan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Başka bir şehirde eğitim hayatına başlayacak olan öğrenciler, KYK yurt başvuru sonuçları kapsamında barınma problemlerine çözüm getirecek. KYK'nın yurt başvuru sonuçları, müdürlüğün değerlendirmesini tamamlamasının ardından belirlenen tarihte açıklanacak. Öğrenciler 2025-2026 dönemi KYK yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile öğrenilecek. Peki, GSB KYK yurt sonuçları nereden öğrenilir? 2025 KYK yurt sonuçları belli oldu mu? İşte, ayrıntılı bilgiler

Bu yıl KYK yurt başvuruları 2 Eylül-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. 2025-2026 öğretim yılı KYK yurt sonuçları en geç 15 Eylül tarihine kadar erişime açılacak.

KYK yurt başvuru sonuçlarının hemen akabinde kesin kayıt süreci başlayacak. Bu süreçte kesin kayıtlarını yapmayanların yerine yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek yerleştirmeler yıl boyunca devam edecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığından "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar telefon, tablet ve bilgisayarlarla sorgulama işlemi yapabilecekler. Dileyen adaylar hızlı sorgulama işlemleri için telefonlarının mobil marketleri üzerinden e-Devlet kapısı uygulamasını telefonlarına indirerek işlem yapabilir.

KYK yurt sonucu gsb.gov.tr veya kygm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmayacak. Adaylar sonuçları sadece e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar yukarıda sol üstte bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazarak direkt olarak sorgulama ekranına ekrana gidebilir.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirmeleri GSB tarafından alınacak. Ancak yedek yerleştirmeler ilk sonuçlar açıklandıktan sonra gerçekleşecek.