Haber Tarihi: 23 Aralık 2023 15:38 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 15:38

Kuyumcular cumartesi açık mı? 2023 kuyumcular cumartesi-pazar günü kaça kadar açık?

2023 kuyumcu çalışma saatleri merak ediliyor. Kuyumcular cumartesi günü açık mı, kaça kadar açık sorusu altın ile ilgili işleri olan vatandaşların gündeminde. Peki, kuyumcular cumartesi günü açık mı, kaça kadar açık? Pazar günü açık mı? İşte 2023 kuyumcu çalışma saatleri

Kuyumcular cumartesi açık mı? 2023 kuyumcular cumartesi-pazar günü kaça kadar açık?
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Kuyumcular cumartesi günü açık mı, kaça kadar açık olduğu kuyumcularda işi olab vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta içi müsait olamayan vatandaşlar hafta sonu işlemlerini yapmak istiyor. Peki, kuyumcular cumartesi günü açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar...
KUYUMCULAR CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Kuyumculuk, altın başta olmak üzere değerli metal ve taşların işlenerek takı ve yatırım aracı olarak kullanılan eserlere  dönüştürülmesi sanatıdır. Bu eserlerin ticareti de kuyumculuk olarak adlandırılır.

Kuyumcular hafta sonu Cumartesi günü açıktır, Pazar günleri ise kapalıdır.

Sabah Açılış Saati: 07:00

Akşam Kapanış Saati: 20:00


KUYUMCU ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Kuyumcu çalışma saati her il ve ilçe Kuyumcular Derneği tarafından belirlenmektedir. Kuyumcular bu saatlere uyum sağlamaktadır. Kuyumcular sabah 9:00'dan itibaren akşam saat 19.00'a kadar açıktır. 

KUYUMCULAR HAFTA SONLARI AÇIK MI?

Kuyumculuk sadece cumartesi günleri hafta sonları açıktır. Normal çalışma saatlerinde hala açıktırlar. Ancak pazar günleri tüm kuyumcular kapalıdır. Bunun temel nedeni piyasanın kapalı halidir.

KUYUMCULAR RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

kuyumcular; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda kapalıdırlar. Ancak kuyumcular 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz Arife Günleri gibi resmi tatillerde açıktır.


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