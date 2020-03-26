Kuruluş Osman 17. bölüm fragmanı, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 16. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümünde Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okudu ve ortalık karıştı. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 16. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?
KURULUŞ OSMAN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Henüz dizinin kanalı Atv tarafından Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Ancak yayınlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak?
Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?