Haber Tarihi: 02 Haziran 2025 12:32 - Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 12:32

Kurban fiyatları 2025: Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban fiyatları, bayramda kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyenler tarafında tarafından araştırılıyor. Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 75 bin lira ile 250 bin lira, küçükbaşta ise 8 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 68,8, küçükbaşta ise yüzde 88,4 oranında arttı. Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 147 liradan 248 liraya, küçükbaşta ise 130 liradan 244 liraya çıktı.

Kurban fiyatları 2025: Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları
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İslam alemin en önemli günlerinden olan Kurban Bayramı yaklaştı. Birçok vatandaş kurban kesmeyi düşünürken fiyat araştırması yapıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor.

2025 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Ziraat Odalarından alınan verilere göre ortalama fiyatların; hayvan başına büyükbaşta 75 bin lira ile 250 bin lira, küçükbaşta ise 8 bin lira ile 25 bin lira arasında değişeceği görülüyor. Canlı ağırlık fiyatının ise kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 200 lira ile 300 lira, küçükbaş hayvanlarda 180 lira ile 300 lira arasında olacağını tahmin ediliyor.

Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 248 lira, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 244 lira olduğu görülüyor.

Fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 68,8, küçükbaşta ise yüzde 88,4 oranında arttı. Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 147 liradan 248 liraya, küçükbaşta ise 130 liradan 244 liraya çıktı.

Canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatları, satışların en fazla olduğu üç büyük ilimizden, İstanbul'un Avrupa yakasında 250 lira ile 300 lira, Anadolu yakasında 240 lira ile 300 lira, Ankara'da 230 lira ile 280 lira, İzmir'de 250 lira ile 270 lira arasında değişiyor.

Küçükbaş hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak, İstanbul'un Avrupa yakasında 240 lira ile 300 lira, Anadolu yakasında 230 lira ile 300 lira, Ankara'da 240 lira ile 280 lira, İzmir'de 250 lira ile 300 lira arasında seyrediyor.



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