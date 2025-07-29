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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Doğan, görevi Ali Koç'tan devraldı.

calendar 29 Temmuz 2025 17:07 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 17:29
Haber: Sporx.com
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
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Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan seçimli genel kurulunda başkanlık görevine Ertuğrul Doğan seçildi. Doğan, görevi Ali Koç'tan devraldı.

Ali Koç, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevinden ayrıldı. Koç, 3 yıl 36 gün boyunca başkanlık yaparak İlhan Cavcav ve Aziz Yıldırım'ın ardından Kulüpler Birliği'nde en uzun süre görev yapan üçüncü isim oldu.

Ertuğrul Doğan, önümüzdeki 2 yıl boyunca Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık görevini yürütecek.

ALİ KOÇ: "HAYIRLI OLSUN"

Görevi devrettiği Ertuğrul Doğan'a başarılar dileyen Ali Koç, "Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi ve aynı zamanda İstanbul'da da vakit geçirmesi, Kulüpler Birliği adına önemli bir avantaj. Ertuğrul Başkan'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


ERTUĞRUL DOĞAN: "EN ÖNEMLİ PROBLEMİMİZ EKONOMİ"

Görevi devralan Ertuğrul Dopan ise, "Bu adaylı bir seçim değil, tüm başkanların takdiriyle oluşan bir yapı. Başkan Ali Koç da bahsetti. En önemli problemimiz ekonomi. Özellikle Anadolu kulüplerinin çok büyük sıkıntıları var. Öncelikle Anadolu kulüplerinin problemleri olmak üzere tüm bu sorunların üzerine eğileceğiz." dedi.

ERTUĞRUL DOĞAN: "ALİ KOÇ'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Doğan ayrıca, "Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Kendisi gerçekten buraya çok mesai harcadı, çok emek verdi. Bir görev değişimi oldu. Bundan sonra burayı ben temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.



 

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