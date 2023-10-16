Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, kullanılmayan telefonlar kapatılacak mı? 2023 telefonların IMEI kaydı silinecek mi?Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre artık 1 yıl boyunca kullanılmayan yani hiçbir haberleşme hizmeti almayan telefonlar kapanacak. Kapanan telefonlar siyah listeye eklenecek ve IMEI numaraları devre dışı bırakılacak.Yeni karar 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren 1 yıl süreyle kullanılmayan telefonlar 24 saat içerisinde kapatılacak.Tekrardan kullanılmak istendiğinde ise abone numarası kullanılarak tekrardan açılması gerekecek. Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, siyah listeye alınan bir cihazın son kullanıcısının BTK kayıtlarıyla uyuşmaması halinde, ilgili cihazın IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabilecek. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye veya terkin edilmiş olması durumunda gerekli bilgi ve belgeler tamamlanarak BTK'ye başvuru yapılabilecek.