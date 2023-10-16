Haber Tarihi: 16 Ekim 2023 12:38 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 12:38

Kullanılmayan telefonlar kapatılacak mı? 2023 telefonların IMEI kaydı silinecek mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılması için süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü. Peki, Kullanılmayan telefonlar kapatılacak mı? 2023 telefonların IMEI kaydı silinecek mi?

Kullanılmayan telefonlar kapatılacak mı? 2023 telefonların IMEI kaydı silinecek mi?
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Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, kullanılmayan telefonlar kapatılacak mı? 2023 telefonların IMEI kaydı silinecek mi?
KULLANILMAYAN TELEFONLAR KAPATILACAK MI?
Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre artık 1 yıl boyunca kullanılmayan yani hiçbir haberleşme hizmeti almayan telefonlar kapanacak. Kapanan telefonlar siyah listeye eklenecek ve IMEI numaraları devre dışı bırakılacak.

1 YIL BOYUNCA KULLANILMAYAN TELEFONLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni karar 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren 1 yıl süreyle kullanılmayan telefonlar 24 saat içerisinde kapatılacak.

KAPANAN TELEFONLAR NASIL TEKRARDAN AÇILIR?

Tekrardan kullanılmak istendiğinde ise abone numarası kullanılarak tekrardan açılması gerekecek. Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, siyah listeye alınan bir cihazın son kullanıcısının BTK kayıtlarıyla uyuşmaması halinde, ilgili cihazın IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabilecek. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye veya terkin edilmiş olması durumunda gerekli bilgi ve belgeler tamamlanarak BTK'ye başvuru yapılabilecek.

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