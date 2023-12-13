Haber Tarihi: 13 Aralık 2023 17:28 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:28

Konya'da şivlilik ne zaman, hangi gün? (2023/2024)

"Konya şivlilik ne zaman 2023/2024" soruları tekrar gündeme geldi. Osmanlı dönemi öncesinden bugüne dek uzanan en eski dini geleneklerden olan Konya "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce başlıyor. Peki, 2023/2024 şivlilik ne zaman?

Konya'da şivlilik ne zaman, hangi gün? (2023/2024)
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Her yıl üç aylarının gelişini "Şivlilik" geleneğiyke birlik ve beraberli içinde kutlayan Konyalıların heyecanı başladı. Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da üç ayların yaklaşmasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği yüzyıllardır sürdürülüyor. Gözler şimdi yüzyıllardır devam eden bu geleneğin Konya'da 2023'de ne zaman başlayacağında. İşte, 2023 şivlilik tarihi...
ŞİVLİLİK NE ZAMAN 2023?

Konya'da, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin sabahında küçük çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı gelenek olan "şivlilik" etkinliği Ocak ayına denk geliyor.

Şivlilik, 25 Ocak günü fener alayı ile başlayacak. 26 Ocak günü de çocuklar dağıtılan şivliliklerini toplayacak.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Akşam namazından sonra küçük çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin müsait bir alanda ateş yakmasını bekliyor.

Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklar ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence, kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah saatlerinde maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ile çikolata topluyor.

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