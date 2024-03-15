Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi canlı yayında belli oluyor

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rakibini toplamda 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli üçüncü organizasyonu olan Konferans Ligi'nde gözler çeyrek final karşılaşmalarına çevrildi. Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı olan sarı-lacivertliler, çeyrek finalde mücadele edecek 8 takım arasında yerini aldı. UEFA Konferans Ligi finali Yunanistan'da oynanacak. Çeyrek final maçlarının oynanacağı tarih belli oldu. Peki Konferans Ligi çeyrek final 2024 maçları ne zaman? İşte, çeyrek final maç programı…

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu mücadelelerinin tamamlanmasıyla çeyrek finale yükselen takımlar belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi, 15 Mart Cuma günü (bugün) saat 16:00'da başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu mücadeleleri tamamlandı. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Rakiplerini mağlup eden PAOK, Fiorentina, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Olympiakos ve Lille adını çeyrek finale kalarak Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final ve final mücadeleleri oynanacak. Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'nın Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.