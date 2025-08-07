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Kocaelispor, Mijo Caktas ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mijo Caktas ile yollarını ayırdı.

calendar 07 Ağustos 2025 00:11
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Mijo Caktas ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mijo Caktas ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mijo Caktas'ın sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki Hırvat oyuncu Kocaelispor'a 2024-2025 sezonunda dahil olmuştu.

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