Kıraç Galvaniz (TCKRC) kaç lot verir? TCKRC sonuçları

Kıraç Galvaniz 14-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında talep topladı. Kıraç Galvaniz halka arz toplamda 45 milyon lotu bireysele eşit dağıtım yöntemiyle dağıtmayı hedefledi. Peki, Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz halka arz kaç lot verdi, TCKRC borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...



KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SÜRECİ SONA ERDİ



Kıraç Galvaniz, halka arz sürecinde 14 - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında iki gün boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında 24 TL hisse fiyatından talep topladı.



KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Kıraç Galvaniz halka arz henüz açıklanmadı. Talep toplama süreci 15 Ağustos'ta biten Kıraç Galvaniz halka arzın sonuçlarının 19 Ağustos Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Konuya dair yeni bir gelişme yaşanması halinde haberimiz güncellenecek.



KIRAÇ GALVANİZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?



Kıraç Galvaniz 'TCKRC' Bist kodu ile halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından birkaç gün içerisinde Yıldız Pazar'da işlem görecek.



Ancak şirketin borsada işlem göreceği tarihler henüz belli olmadı. Bist işlem tarihi netleştiğinde haberimize ekleyeceğiz.



KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?



Kıraç Galvaniz halka arzında kişi başına düşen lot miktarı henüz duyurulmadı. Ancak olası pay miktarı şu şekilde;



- 300 Bin katılım ~ 90 Lot (2160 TL).



- 700 Bin katılım ~ 39 Lot (936 TL).



- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (600 TL).



- 1.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (432 TL).



- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (360 TL).



- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (288 TL).



- 2.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (240 TL).



- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (216 TL).

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