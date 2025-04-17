Kings ve GM McNair yolları ayırdı

Sacramento Kings, play-in maçında alınan yenilginin ardından yönetim kadrosunda değişikliğe gitti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kings ve GM McNair yolları ayırdı
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17 Nisan 2025 12:37
Sacramento Kings, play-in maçında alınan yenilginin ardından yönetim kadrosunda değişikliğe gitti.

The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, genel menajer Monte McNair ile kulüp karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

2020 yılında göreve gelen McNair, 2023 Ocak ayında çok yıllı bir sözleşme uzatmasına imza atmış ve aynı yıl "Yılın Yöneticisi" ödülünü kazanmıştı.

McNair yönetimindeki Kings, 2022-23 sezonunda 48 galibiyetle 16 yıl sonra ilk kez playofflara kalmış, ancak ilk turda Warriors'a elenmişti. Bu sezon ise 40-42'lik derecenin ardından Dallas Mavericks'e play-in mücadelesinde kaybederek playoff dışında kaldılar.

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