Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen kimdir, koluna ne oldu? | Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha 1 milyonluk soru heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptırarak biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Göğercin büyük başarısıyla izleyenleri hem güldürdü hem de ağlattı. Milyonluk soruya ulaşan Rabia Birsen Göğercin, zorlu sorulara cevap vermeyi başardı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen kimdir, koluna ne oldu? | Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ve cevabıKim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Rabia Birsen Güvercin 24 yaşında, aslen Konyalı ve Ankara'da yaşıyor.Güvercin, bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptıran Güvercin protez kol kullanıyor.Stüdyodakiler bu zaferi coşkuyla karşılarken akla gelen ilk sorulardan biri, Rabia Birsen Göğercin'in ne kadar vergi ödeyeceği oldu.Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, büyük ödülle ilgili olarak yaptığı vergi hesaplamasını kişisel Twitter hesabında paylaştı."Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 - ((1.000.000 TL - 23.387 TL istisna) x yüzde 20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804.677 TL geçecektir. Bu nedenle yarışmanın adı da 'Kim vergiler dahil milyoner olmak ister?' olabilir."Soruları bir bir doğru cevaplayan Rabia büyük ödüllü soruya da ulaştı. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru belli oldu.İŞTE O SORUTürkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?A- ) ŞB- ) VC- ) GD- ) HİŞTE CEVAPCevap B şıkkı, yani V harfidir.Soruya doğru cevap veren Rabia 1 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu. Rabia doğru yanıtı vermesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.