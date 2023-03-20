Haber Tarihi: 20 Mart 2023 11:02 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 11:02

Kılıçdaroğlu HDP görüşmesi ne zaman, saat kaçta?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12'de Sancar ve Buldan ile görüşecek.

Kılıçdaroğlu HDP görüşmesi ne zaman, saat kaçta?
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HDP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada 18 Mart Cumartesi günü HDP Genel Merkezi'nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLAMASI

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ilkeler üzerinden anlaşılması halinde Kılıçdaroğlu'na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.

CUMARTESİ GÖRÜŞME YAPILACAKTI

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'yi cumartesi günü saat 13.00'te ziyaret edeceği açıklanmıştı.
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