Kılıçdaroğlu aday mı? Kılıçdaroğlu oldu mu? CHP'de aday kim?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya gelen 6'lı Masa toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı. Açıklamalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu mu? Kemal Kılıçdaroğlu CB adayı mı merak edildi.12. kez gerçekleştirilen toplantıda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı görüşüldü. Toplantıda bugün alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı. Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü yapılacak olan 13. toplantıda netleşeceği belirtildi.Ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan kalkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisine yaptığı ziyaret sırasında CHP'li iki başkana "cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını önerdiği" bildirildi.Akşener'in; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "dayatıldığını" savunarak, ağır ithamlarla Altılı Masa'dan ayrılması ve CHP'li iki belediye başkanını adaylığa çağırması siyasetin gündemine otururken; İyi Parti'nin Millet İttifakı'na dönüşü konusunda yeni bir öneri sunuldu.İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yaptığı açıklamaya göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'e "Millet İttifakı'na dönme" çağrısı yaptığı ziyarette Akşener, iki başkana cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını önerdi. Akşener'in bu önerisini CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da ileteceği belirtildi.Zorlu, Akşener'in iki başkanın ziyareti sonrası saat 15.00'e ertelenen Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağı konusunda da "Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" dedi."13. Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesi süreci, 2 Mart'taki toplantının ardından Genel Başkanımız, daha önce mutabık kaldığımız uzlaşma, istişare ve halkın tercihi konularındaki ilkesel çerçeve ile bir müzakere sürecini yürütmüş, bu noktaya gelinmiştir.Milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinci ile hareket eden sayın genel başkanımız milletimizin yine sesi doğrultusunda; milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı, milletimizi bu heyecana yeniden sevk edecek yeni bir öneri ile millet ittifakına önerisini oluşturmuştur.Millet İttifakı'nın iş birliği ile başarı yakalamış büyükşehir belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında, iki belediye başkanımıza, seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerileri önümüzdeki dakikalar içinde sayın Kılıçdaroğlu'na da genel başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu dakikalardan itibaren devam edecektir."(Akşener toplantıya katılacak mı?) Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz.