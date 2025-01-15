Kerimcan Durmaz kimdir, neden tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Kerimcan Durmaz da gözaltına alınarak tutuklandı. Durmaz'ın tutuklanma nedeni ve savunması ilgi uyandırdı.Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamları yapmakla suçlanarak gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. İddialara göre, Durmaz, Malta'da bir eğlence mekanında DJ performansı sergilerken arkasındaki LED ekranda yasa dışı bahis sitelerinin reklamları yayınlandı. Bu reklamlar ile insanların bahis oynamaya teşvik edildiği öne sürüldü. Durmaz, bu reklamlardan haberdar olmadığını ve kendisinin sadece performans için orada olduğunu belirtti.Durmaz'ın tutuklanması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi isimlere yönelik başlattığı benzer soruşturmaların devamı niteliğinde.Kerimcan Durmaz ifadesinde, Malta'daki mekana sadece DJ performansı sergilemek için gittiğini, yasa dışı bahis reklamlarından haberdar olmadığını belirtti."Sahne almak için orada bulunuyordum. Yasa dışı bahis reklamı yapılacağından haberim bile yoktu. Zaten ben kendi sosyal medyamdan paylaşım yaptığımda da kesinlikle arkamda bulunan led de bahis reklamının olmamasına dikkat ettim. Bilgim olsaydı buna kesinlikle izin vermezdim"Durmaz, kendi sosyal medya hesaplarında bu reklamları paylaşmadığını, menajerinin mekanla olan tüm bağlantıları kurduğunu ve menajerinin de bu durumdan haberdar olmadığını öne sürdü. Bu ifadeler, Durmaz'ın savunmasının temelini oluşturuyor ve suçlamaları kabul etmediğini gösteriyor.Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul Yeniköy'de doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisi olan Durmaz, iki ablasıyla birlikte büyüdü. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gidip makyörlük yapmaya başladı. Sosyal medyada tanınması, 2015 yılında Periscope ve Snapchat üzerinden paylaştığı videolarla oldu.İstanbul'a döndükten sonra DJ olarak çalışmaya başlayan Durmaz, 2016-2017 yıllarında TV8'de yayınlanan "İşte Benim Stilim" yarışmasında jüri üyeliği yaparak televizyonda da tanınırlık kazandı. Kendi adını taşıyan bir kozmetik markası çıkardı ve müzik dünyasına adım atarak "Peşimde" adlı ilk single'ını yayınladı. Durmaz, özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve etkili DJ performanslarıyla tanınıyor.