Kenan Işık öldü mü, son durumu nasıl? Kenan Işık uyandı mı?

Ünlü sanatçı Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağı kayarak düşmüş, kafasını çarpan Işık komaya girmişti. Hastanedeki tedavisine evde devam edilen Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili çıkan 'yalan' haberlere bir yenisi daha eklendi. Peki, Peki, Kenan Işık son durumu nasıl, uyandı mı? İşte son hali....8 yıldır tedavi gören Kenan Işık'ın eşi Beril Işık' iddiaları yalanlarken, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" dediği iddia edildi. Bu haberlerin ardından Beril Işık "Ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok" dedi.Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgiyi yakın arkadaşı Ozan Zeybek vermişti. Zeybek, sanatçıya çok iyi bakıldığını ve vücudunda herhangi bir yatak yaralanmasının olmadığını, kilosunun normal olduğunu söylemişti.Son bilgilere göre, Kenan Işık'ın fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik yok. Ailesinden ve arkadaşlarının söylemlerine göre tam 8 yıldır komada olan Işık'ın durumu halen aynı.Kenan Işık hakkında sosyal medyada gelen yorumlar ise ailesini isyan ettirdi. Işık için, "Uyansa tekrar uyumak ister" gibi yorumlar çok tepki gelmesine sebep oldu.Kenan Işık'ın ailesi, yaşanan kaza sonrası daha sessiz bir hayat sürdürmeye başladılar. Işık'ın iki oğlu bulunuyor. Oğullarının adı Mehmet ve Ahmet. Mehmet Işık ve Ahmet Işık ekrandan uzak hayatlar sürdürürken, Mehmet Işık'ın babasına benzediği iddia ediliyor..