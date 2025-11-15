Haber Tarihi: 15 Kasım 2025 10:51 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2025 10:51

Kazakistan - Belçika maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Kazakistan - Belçika maçı canlı izle şifresiz

Kazakistan - Belçika maçını ücretsiz Exxen Spor izle | Kazakistan - Belçika maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan Kazakistan - Belçika maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kazakistan - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kazakistan - Belçika maçı canlı yayın izleme detayları

Kazakistan - Belçika maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Kazakistan - Belçika maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Kazakistan ve Belçika karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. Kazakistan - Belçika maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
KAZAKISTAN - BELÇIKA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Kazakistan - Belçika maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

KAZAKISTAN - BELÇIKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KAZAKISTAN - BELÇIKA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Kazakistan, Belçika ile karşı karşıya gelecek. Kazakistan - Belçika maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

KAZAKISTAN - BELÇIKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kazakistan - Belçika maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 17:00'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'nin yeni gol makinesi adayı: Parrott Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni gol makinesi adayı: Parrott
Rafa Silva'nın kafasında sadece ayrılık var Beşiktaş Rafa Silva'nın kafasında sadece ayrılık var
Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Türkiye - Bulgaristan maçı canlı izle şifresiz Gündem Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Türkiye - Bulgaristan maçı canlı izle şifresiz
Kazakistan - Belçika maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Kazakistan - Belçika maçı canlı izle şifresiz Gündem Kazakistan - Belçika maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Kazakistan - Belçika maçı canlı izle şifresiz
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Kasım 2025 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Kasım 2025
Beşiktaş'ta 6 milyon euroluk kayıp: Taylan Bulut Beşiktaş Beşiktaş'ta 6 milyon euroluk kayıp: Taylan Bulut
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı! Galatasaray Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı!
Almanya'da gündem Leroy Sane! Galatasaray Almanya'da gündem Leroy Sane!
Fenerbahçe'de Tedesco orta sahaya onu istiyor: Goretzka Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco orta sahaya onu istiyor: Goretzka
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Wesley Sneijder: "Real Madrid, Haaland için doğrusunu yaptı"
2
Leroy Sane asistle döndü; Almanya kazandı!
3
Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski'den kötü haber!
4
Göztepe'den Yusuf Demir hamlesi!
5
Türkiye - Bulgaristan: Muhtemel 11'ler
6
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı!
7
Sadettin Saran'dan 80 hesap hakkında suç duyurusu

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.