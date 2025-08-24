Haber Tarihi: 24 Ağustos 2025 16:25 - Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 16:25

Kayserispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Kayserispor Galatasaray maçı kadrosu; muhtemel ilk 11'ler

Kayserispor - Galatasaray maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Kayserispor - Galatasaray maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'tan canlı izlenebilecek olan Kayserispor - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor - Galatasaray maçı canlı yayın izleme detayları

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Kayserispor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Kayserispor - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek. VAR hakemi ise Davut Dakul Çelik oldu.

KAYSERISPOR - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Kayserispor - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

KAYSERISPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trendyol Süper Lig'de bu Kayserispor, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.


KAYSERISPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayserispor - Galatasaray maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21:30'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

KAYSERISPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Jung, Denswill, Carole, Mane, Ackah, Mendes, Cardoso, Opoku

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim, Eren Elmalı, Torreira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Sara, Sane, Osimhen



Süper Lig'de ilk 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, haftaya attığı gol sayısında gerisinde kaldığı TÜMOSAN Konyaspor'un ardından 2. sırada girdi. Galatasaray, Kayserili renktaşını da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

İlk haftadaki Beşiktaş müsabakası rakibinin Avrupa elemesinde mücadele ettiği için ertelenen Kayserispor, ikinci haftada RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina forma giyemeyecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YOK

Galatasaray'da sezona iyi bir giriş yapan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, transfer süreci sebebiyle Kayseri'ye götürülmedi.

SON 13 RESMİ MAÇI KAZANDI

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezon ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasını da aynı skorla kazandı.

Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

LİGDE SON 5 DEPLASMANDA PUAN KAYBI YOK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 dış saha müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahada yaptığı tek maçtan kazanarak döndü.

Söz konusu süreçte 14 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

SON 7 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray, bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazandı.

Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor ile 59. kez karşılaşacak.

İki sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında saat 21.30'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda mücadele edecek. Söz konusu müsabaka, iki takım arasında yapılacak 59 maç olacak.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 58 müsabakada Galatasaray 36, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 130 golüne, Kayseri temsilcisi 46 golle yanıt verebildi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 29 lig maçında 13 kez yendi.

Kayseri'deki sadece 3 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 13 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 26, Galatasaray ise deplasmanda 46 gol attı.

KAYSERİ'DEKİ SON 4 MAÇTA EV SAHİBİ EKİP ÜSTÜN

Kayserispor, Galatasaray'ı konuk ettiği son 4 maçta rakibine üstünlük kurdu.

Kayseri temsilcisi, renktaşını ağırladığı son 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Taraftarı önünde rakibini 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda da 2-1 yenen Kayserispor, 2023-2024 sezonunda da golsüz beraberlik aldı.

İki takım arasında geçen sezon Kayseri'de yapılan maçı ise Galatasaray 5-1 kazanmıştı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı, 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 58 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

