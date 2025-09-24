KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE ŞİFRESİZ (BJK BEIN SPORTS İZLE)

Kayserispor Beşiktaş maçı şifresiz bein Sports canlı izle | Kayserispor Beşiktaş maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Kayserispor Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın izleme detayları
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da kafilede yer almadı.
SÜPER LİG'DE BU SEZON DEPLASMANDA GOLÜ VE PUANI YOK
Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada gol atamazken, puan da alamadı. Siyah-beyazlı ekip, ligin 4. haftasında Alanya'da Corendon Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 kaybetti. İki mücadelede de rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.
KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Ligde 4 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yedi. Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda sırasıyla şu sonuçları aldı:
Organizasyon
Maç
Skor
UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk
2-4
UEFA Avrupa Ligi
Shakhtar Donetsk-Beşiktaş
2-0
UEFA Konferans Ligi
St. Patrick's-Beşiktaş
1-4
UEFA Konferans Ligi
Beşiktaş-St. Patrick's
3-2
Trendyol Süper Lig
Beşiktaş-ikas Eyüpspor
2-1
UEFA Konferans Ligi
Lausanne-Beşiktaş
1-1
UEFA Konferans Ligi
Beşiktaş-Lausanne
0-1
Trendyol Süper Lig
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş
2-0
Trendyol Süper Lig
Beşiktaş-RAMS Başakşehir
2-1
Trendyol Süper Lig
Göztepe-Beşiktaş
3-0
ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Kayserispor karşısında görev alabilecek. Orkun, Başakşehir mücadelesinde VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza almıştı. Orkun Kökçü, cezasını Göztepe karşısında tamamladığı için Kayserispor maçında görev verilmesi durumunda formasına kavuşacak.
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Stefano Denswil, Abdulsamet, Carole, Jung, Dorukhan, Opoku, Mehmet Eray, Cardoso, Indrit Tuci
Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 6 puanı bulunuyor. Ligde iki maçı eksik olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Kayseri temsilcisi ise çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Markus Gisdol idaresindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.
