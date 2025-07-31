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Kartal Kayra Yılmaz: "Üzülerek söylüyorum; Konferans Ligi"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz Shakhtar Donetsk karşılaşması sonrası üzgün olduklarını açıkladı.

calendar 31 Temmuz 2025 23:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kartal Kayra Yılmaz: 'Üzülerek söylüyorum; Konferans Ligi'
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olarak elendikleri mücadelenin ardından konuştu.

"MECBURİYETTEN KONFERANS LİGİ"

Üzgün olduklarını belirten Kartal, "Öncelikle çok üzgünüz. İstediğimiz performansı sergileyemedik. Bugün bazı şeyleri değiştirmek istedik, turu geçebileceğimizi düşündük. Bize yakışan şekilde oynamadık. Beşiktaş hiçbir zaman böyle oynamamalı. Sezon başındayız ama bahane değil. Üzülerek söylüyorum, Konferans Ligi'nde oynayacağız. Beşiktaş buraları değil en üst seviyeleri hak ediyor. Mecburiyetten Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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